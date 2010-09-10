Стоматология желание помочь или заработать может закончиться онкологией челюсти.
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Стоматология желание помочь или заработать может закончиться онкологией челюсти.
Некоторые люди очень плохо заботятся о своем здоровье.
Запускают и не лечат вовремя зубы, откладывают лечение напотом.
Иногда залечат зубы, но плохо, зубы разрушаются.
Когда в зубе нет нерва, то разрушающиеся зубы не сильно болят, слегка поднывают, некоторые к этому привыкают и не лечат зубы многими годами.
Иногда даже при неудаленном нерве, нерв сам погибает , а канал остается незапломбированным, гниение зуба продолжается углубляется по каналам.
При удаленном нерве и плохо заплобированных каналах процесс гниения зубов продолжается, иногда это может переходить на гниение челюсти.
Но это очень опасно, это уже начальная стадия онкологии.
Иногда полуразрушенный зуб сильно воспаляется, пациент может прийти к врачу и попросить удалить зуб.
Но в некоторых клиниках на такую просьбу, может последовать предложение, а давайте мы попытаемся его полечить под анастезией. Некоторые пациенты соглашаются и Вам начинают процесс лечения.
Засада тут в том, что врач не всегда может определить, как глубоко зашел процесс гниения.
Он конечно сделает максимально возможное чтобы вылечить зуб.
Но бывает так, что при глубоком поражении зуба врач прекратит резкий воспалительный процесс, прочистит ещё раз каналы, удалит нерв или его остатки если он там есть.
Вроде зуб болеть перестал, Вам вставят штифт и даже зубу придадут приличный вид.
Но тут осталась некоторая неопределенность, остановлен процесс гниения или нет.
Если остановлен, то все хорошо, если продолжается, то он может перейти на кость челюсти.
Зуб может не болеть, иногда слегка онеметь, но Вам кажется, что все хорошо ведь у Вас зуб наместе и Вы им пережевываете пищу. Это может продолжаться несколько лет, а потом может выясниться, что процесс гниения зуба не прекратился, продолжился и процесс передался на челюсть.
А это уже катастрофа для Вашего организма, дни Ваши будут сочтены.
Конечно полуразрушенные зубы в большинстве случаев нормально лечат, но иногда в особо запущенных случаях это может закончиться катастрофой.
Есть большая вероятность, что если Вы сразу удалите свой полуразрушенный зуб не принимая предложение врача полечить его под анастезией, у Вас шансов больше не получить онкологию челюсти.
Запускают и не лечат вовремя зубы, откладывают лечение напотом.
Иногда залечат зубы, но плохо, зубы разрушаются.
Когда в зубе нет нерва, то разрушающиеся зубы не сильно болят, слегка поднывают, некоторые к этому привыкают и не лечат зубы многими годами.
Иногда даже при неудаленном нерве, нерв сам погибает , а канал остается незапломбированным, гниение зуба продолжается углубляется по каналам.
При удаленном нерве и плохо заплобированных каналах процесс гниения зубов продолжается, иногда это может переходить на гниение челюсти.
Но это очень опасно, это уже начальная стадия онкологии.
Иногда полуразрушенный зуб сильно воспаляется, пациент может прийти к врачу и попросить удалить зуб.
Но в некоторых клиниках на такую просьбу, может последовать предложение, а давайте мы попытаемся его полечить под анастезией. Некоторые пациенты соглашаются и Вам начинают процесс лечения.
Засада тут в том, что врач не всегда может определить, как глубоко зашел процесс гниения.
Он конечно сделает максимально возможное чтобы вылечить зуб.
Но бывает так, что при глубоком поражении зуба врач прекратит резкий воспалительный процесс, прочистит ещё раз каналы, удалит нерв или его остатки если он там есть.
Вроде зуб болеть перестал, Вам вставят штифт и даже зубу придадут приличный вид.
Но тут осталась некоторая неопределенность, остановлен процесс гниения или нет.
Если остановлен, то все хорошо, если продолжается, то он может перейти на кость челюсти.
Зуб может не болеть, иногда слегка онеметь, но Вам кажется, что все хорошо ведь у Вас зуб наместе и Вы им пережевываете пищу. Это может продолжаться несколько лет, а потом может выясниться, что процесс гниения зуба не прекратился, продолжился и процесс передался на челюсть.
А это уже катастрофа для Вашего организма, дни Ваши будут сочтены.
Конечно полуразрушенные зубы в большинстве случаев нормально лечат, но иногда в особо запущенных случаях это может закончиться катастрофой.
Есть большая вероятность, что если Вы сразу удалите свой полуразрушенный зуб не принимая предложение врача полечить его под анастезией, у Вас шансов больше не получить онкологию челюсти.
Re: Стоматология желание помочь или заработать может закончиться онкологией челюсти.
Немного добавлю.
Если Вы заинтересуетесь из-за чего возникает онкология челюсти, то там в интернете будет написано, куча возможных причин, но будет и такая фраза, что это до конца не изучено.
Одной из причин возникновения онкологи челюсти пишут, что её возникновение возможно из-за травм челюсти.
Но о видах травм ни слова.
Многие подумают, что им по драке челюсти не ломали, значит их это не касается.
Но вот засада, травму могут нанести во время удаления корня зуба, и об этом никто и не задумывается.
Как это возникает.
В сравнительно молодом возрасте у вас иногда разрушаются зубы, вместо того чтобы его сразу удалить, Вам его могут полечить, нарастить и Вы продолжает использовать этот зуб, но процесс разрушения зубов продолжается.
Вы можете не обращаться к врачу просто зуб продолжает гнить у Вас во рту, но Вы не обращаете на это внимание.
Проходит 5-10-15 лет процессы разрушения и гниения продолжаются.
Рано или поздно, у Вас снова воспаляется зуб уже по причине глубоких гнилостных процессов.
Вы бежите к врачу, врач смотрит, а зуба практически не осталость, он практически сгнил и при попытке ухватиться за него он продолжает разрушаться, но удалять сгнивший воспаленный корень нужно.
Тогда в руки берется молоток и долото и начинают долбить по корню зуба, чтобы расшатать его остаток.
Корень зуба находится в зубной лунке челюсти по научному в стоматологии Альвеола.
Во время выбивания долотом корня зуба, стенки зубных лунок иногда ломаются или трескаются.
А это уже серьезная трама челюсти.
Врач даже может не заметить, что лунка просто треснула.
Альвеола это полистая структура покрытая плотным защитным слоет, а этот слой может треснуть или разрушиться во время удаления с долотом.
А у Вас в корне зуба гнилостный воспалительный процесс.
Гнилостные бактерии попадают в травмированную кость челюсти.
Может возникнуть "Альвеолярный остит".
А это уже серьёзнейшее осложнение, которого могло и не быть, если вовремя, не доводя до использования молотка и долото, когда корень зуба ещё крепкий и за него можно хорошо ухватиться аккуратно удалить разрушенный зуб.
При таких удалениях практически не возникает серьзных осложнение.
Нужно ещё понимать, что раннее удаление корней зубов это в молодом и среднем возрасте, Ваш иммунитет еще очень силен чтобы не допустить серьзных осложнений, а пенсинном и предпенсионном возрасте иммунитет ослаблен и могут возникать осложнения.
Удаляйте своевременно корни зубов, чем раньше тем лучше, когда они ещё достаточно крепкие и за них можно ухватиться.
Не дожидайтесь когда они воспалятся от гнилостных процессов.
Если Вы заинтересуетесь из-за чего возникает онкология челюсти, то там в интернете будет написано, куча возможных причин, но будет и такая фраза, что это до конца не изучено.
Одной из причин возникновения онкологи челюсти пишут, что её возникновение возможно из-за травм челюсти.
Но о видах травм ни слова.
Многие подумают, что им по драке челюсти не ломали, значит их это не касается.
Но вот засада, травму могут нанести во время удаления корня зуба, и об этом никто и не задумывается.
Как это возникает.
В сравнительно молодом возрасте у вас иногда разрушаются зубы, вместо того чтобы его сразу удалить, Вам его могут полечить, нарастить и Вы продолжает использовать этот зуб, но процесс разрушения зубов продолжается.
Вы можете не обращаться к врачу просто зуб продолжает гнить у Вас во рту, но Вы не обращаете на это внимание.
Проходит 5-10-15 лет процессы разрушения и гниения продолжаются.
Рано или поздно, у Вас снова воспаляется зуб уже по причине глубоких гнилостных процессов.
Вы бежите к врачу, врач смотрит, а зуба практически не осталость, он практически сгнил и при попытке ухватиться за него он продолжает разрушаться, но удалять сгнивший воспаленный корень нужно.
Тогда в руки берется молоток и долото и начинают долбить по корню зуба, чтобы расшатать его остаток.
Корень зуба находится в зубной лунке челюсти по научному в стоматологии Альвеола.
Во время выбивания долотом корня зуба, стенки зубных лунок иногда ломаются или трескаются.
А это уже серьезная трама челюсти.
Врач даже может не заметить, что лунка просто треснула.
Альвеола это полистая структура покрытая плотным защитным слоет, а этот слой может треснуть или разрушиться во время удаления с долотом.
А у Вас в корне зуба гнилостный воспалительный процесс.
Гнилостные бактерии попадают в травмированную кость челюсти.
Может возникнуть "Альвеолярный остит".
А это уже серьёзнейшее осложнение, которого могло и не быть, если вовремя, не доводя до использования молотка и долото, когда корень зуба ещё крепкий и за него можно хорошо ухватиться аккуратно удалить разрушенный зуб.
При таких удалениях практически не возникает серьзных осложнение.
Нужно ещё понимать, что раннее удаление корней зубов это в молодом и среднем возрасте, Ваш иммунитет еще очень силен чтобы не допустить серьзных осложнений, а пенсинном и предпенсионном возрасте иммунитет ослаблен и могут возникать осложнения.
Удаляйте своевременно корни зубов, чем раньше тем лучше, когда они ещё достаточно крепкие и за них можно ухватиться.
Не дожидайтесь когда они воспалятся от гнилостных процессов.
Re: Стоматология желание помочь или заработать может закончиться онкологией челюсти.
Примечание:
В предыдущее сообщение случайно попала фраза Может возникнуть "Альвеолярный остит".
Эта фраза лишняя, удалите её из своей головы.
Все после неё читайте.
В предыдущее сообщение случайно попала фраза Может возникнуть "Альвеолярный остит".
Эта фраза лишняя, удалите её из своей головы.
Все после неё читайте.
Re: Стоматология желание помочь или заработать может закончиться онкологией челюсти.
так и что делать если онкология уже есть? куда обращаться?
4 сообщения • Страница 1 из 1
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