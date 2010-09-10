ТОП советов при покупке квартиры в Новостройке: низкий сезон, без агентства, без отделки, при срочной продаже, увеличить
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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ТОП советов при покупке квартиры в Новостройке: низкий сезон, без агентства, без отделки, при срочной продаже, увеличить
С чего начать покупку квартиры в новостройке?. Как купить новую квартиру и остаться довольным
Недвижимость на сегодняшний день просто пугает своим разнообразием. Но по сравнению с предыдущими годами ценовая категория достаточно приемлемая для всех категорий населения. Например, новая квартира в новостройках Иркутска будет стоить намного дешевле, чем такая же квартира на вторичном рынке города. Поэтому квартиры в новостройках Иркутска все чаще и чаще выбирают среди тысячи предложений на рынке недвижимости Иркутска.
Список практичных материалов:
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Недвижимость на сегодняшний день просто пугает своим разнообразием. Но по сравнению с предыдущими годами ценовая категория достаточно приемлемая для всех категорий населения. Например, новая квартира в новостройках Иркутска будет стоить намного дешевле, чем такая же квартира на вторичном рынке города. Поэтому квартиры в новостройках Иркутска все чаще и чаще выбирают среди тысячи предложений на рынке недвижимости Иркутска.
Список практичных материалов:
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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