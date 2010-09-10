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С чего начать покупку квартиры в новостройке?. Как купить новую квартиру и остаться довольнымНедвижимость на сегодняшний день просто пугает своим разнообразием. Но по сравнению с предыдущими годами ценовая категория достаточно приемлемая для всех категорий населения. Например, новая квартира в новостройках Иркутска будет стоить намного дешевле, чем такая же квартира на вторичном рынке города. Поэтому квартиры в новостройках Иркутска все чаще и чаще выбирают среди тысячи предложений на рынке недвижимости Иркутска.Список практичных материалов: