Нужен щебень с доставкой

Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Нужен щебень с доставкой

Сообщение Наташа Швец » 02 апр 2020, 11:30

Кто занимался строительством самостоятельно, посоветуйте где купить щебенку, если можно то с доставкой.
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Нужен щебень с доставкой

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 09:20

Мы когда занимались постройкой, то заказывали материал у компании Вetonly. Выбрали щебень цена за 1 м3 2850 рублей, фракцией до 20 мм. Нам посоветовали качественную графитную и мы на деле ощутили все ее преимущества. Работать с ней было легко, обратите внимание, может и вам подойдет такая марка.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Совместные покупки»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей