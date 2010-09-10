Нужен щебень с доставкой
Cовместные покупки — принцип организации покупок, при котором несколько лиц объединяются в группу для совершения оптовой закупки товаров. Для покупателей выгода сделки состоит в снижении стоимости товара, для продавца — в единовременной продаже большого количества товара.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Нужен щебень с доставкой
Кто занимался строительством самостоятельно, посоветуйте где купить щебенку, если можно то с доставкой.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 146
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Нужен щебень с доставкой
Мы когда занимались постройкой, то заказывали материал у компании Вetonly. Выбрали щебень цена за 1 м3 2850 рублей, фракцией до 20 мм. Нам посоветовали качественную графитную и мы на деле ощутили все ее преимущества. Работать с ней было легко, обратите внимание, может и вам подойдет такая марка.
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