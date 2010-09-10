Как избежать расстройства кишенчника при пиеме антибиотиков?

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Аминарвис
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 13:50

Как избежать расстройства кишенчника при пиеме антибиотиков?

Сообщение Аминарвис » Сегодня, 14:51

Снова сильно разболелась и назначили антибиотики. Был уже опыт, что после приема случалось ужасное расстройство кишечника, не хотелось бы с этим снова столкнуться. Подскажите, как этого избежать? Может препараты какие пропить?
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dendi
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 16:18

Re: Как избежать расстройства кишенчника при пиеме антибиотиков?

Сообщение dendi » 59 минут назад

Меня максилак в таком случае спасает. Это синбиотик, в составе пре и пробиотик, так что действует эффективнее подобных ему. Только его лучше курсом пропить, чтобы полностью пищеварение наладилось.
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