Как избежать расстройства кишенчника при пиеме антибиотиков?
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Как избежать расстройства кишенчника при пиеме антибиотиков?
Снова сильно разболелась и назначили антибиотики. Был уже опыт, что после приема случалось ужасное расстройство кишечника, не хотелось бы с этим снова столкнуться. Подскажите, как этого избежать? Может препараты какие пропить?
Re: Как избежать расстройства кишенчника при пиеме антибиотиков?
Меня максилак в таком случае спасает. Это синбиотик, в составе пре и пробиотик, так что действует эффективнее подобных ему. Только его лучше курсом пропить, чтобы полностью пищеварение наладилось.
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