Сообщение Аминарвис » Сегодня, 14:51

Снова сильно разболелась и назначили антибиотики. Был уже опыт, что после приема случалось ужасное расстройство кишечника, не хотелось бы с этим снова столкнуться. Подскажите, как этого избежать? Может препараты какие пропить?