Как избежать расстройства кишенчника при пиеме антибиотиков?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Аминарвис
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 13:50

Как избежать расстройства кишенчника при пиеме антибиотиков?

Сообщение Аминарвис » Вчера, 14:51

Снова сильно разболелась и назначили антибиотики. Был уже опыт, что после приема случалось ужасное расстройство кишечника, не хотелось бы с этим снова столкнуться. Подскажите, как этого избежать? Может препараты какие пропить?
Вернуться к началу
dendi
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 18 апр 2011, 16:18

Re: Как избежать расстройства кишенчника при пиеме антибиотиков?

Сообщение dendi » Вчера, 17:31

Меня максилак в таком случае спасает. Это синбиотик, в составе пре и пробиотик, так что действует эффективнее подобных ему. Только его лучше курсом пропить, чтобы полностью пищеварение наладилось.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Maulisa

Re: Как избежать расстройства кишенчника при пиеме антибиотиков?

Сообщение Maulisa » Вчера, 18:56

Обычно вместе с антибиотиками врач назначает пробиотики - препараты для поддержания микрофлоры кишечника.
Если не назначил, значит есть смысл засомневаться в компетентности врача.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Вернуться к началу
Крапива
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 мар 2012, 02:46

Re: Как избежать расстройства кишенчника при пиеме антибиотиков?

Сообщение Крапива » Вчера, 20:14

Я всегда вместе с антибиотиком в аптеке максилак покупаю, это полезные бактерии, причем можно принимать одновременно с антибиотиком, так как он устойчив к ним и обязательно сработает.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей