Сообщение Maulisa » Вчера, 18:56

Обычно вместе с антибиотиками врач назначает пробиотики - препараты для поддержания микрофлоры кишечника.

Если не назначил, значит есть смысл засомневаться в компетентности врача.

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