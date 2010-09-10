Как избежать расстройства кишенчника при пиеме антибиотиков?
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Как избежать расстройства кишенчника при пиеме антибиотиков?
Снова сильно разболелась и назначили антибиотики. Был уже опыт, что после приема случалось ужасное расстройство кишечника, не хотелось бы с этим снова столкнуться. Подскажите, как этого избежать? Может препараты какие пропить?
Re: Как избежать расстройства кишенчника при пиеме антибиотиков?
Меня максилак в таком случае спасает. Это синбиотик, в составе пре и пробиотик, так что действует эффективнее подобных ему. Только его лучше курсом пропить, чтобы полностью пищеварение наладилось.
Re: Как избежать расстройства кишенчника при пиеме антибиотиков?
Обычно вместе с антибиотиками врач назначает пробиотики - препараты для поддержания микрофлоры кишечника.
Если не назначил, значит есть смысл засомневаться в компетентности врача.
Если не назначил, значит есть смысл засомневаться в компетентности врача.
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Re: Как избежать расстройства кишенчника при пиеме антибиотиков?
Я всегда вместе с антибиотиком в аптеке максилак покупаю, это полезные бактерии, причем можно принимать одновременно с антибиотиком, так как он устойчив к ним и обязательно сработает.
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