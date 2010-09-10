клиника

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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

клиника

Сообщение nekit1984 » Вчера, 18:33

недавно узнал про очень хорошую клинику https://avaclinic.ru] у них достаточно адекватные цены, современные оборудование и внимательные, профессиональные врачи которые не пытаются выкачать из вас деньги на каждом шагу и при каждом анализе, сейчас это ещё более актуально из-за коронавируса.
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