клиника
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клиника
недавно узнал про очень хорошую клинику https://avaclinic.ru] у них достаточно адекватные цены, современные оборудование и внимательные, профессиональные врачи которые не пытаются выкачать из вас деньги на каждом шагу и при каждом анализе, сейчас это ещё более актуально из-за коронавируса.
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