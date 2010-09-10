клиника

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nekit1984
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40

клиника

Сообщение nekit1984 » 02 апр 2020, 18:33

недавно узнал про очень хорошую клинику https://avaclinic.ru] у них достаточно адекватные цены, современные оборудование и внимательные, профессиональные врачи которые не пытаются выкачать из вас деньги на каждом шагу и при каждом анализе, сейчас это ещё более актуально из-за коронавируса.
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Максюта1
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 01 июн 2019, 08:57

Re: клиника

Сообщение Максюта1 » Вчера, 19:42

Я думаю, что врача просто необходимо искать по отзывам
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: клиника

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 23:47

Если вы ищите не невролога, я могу вам посоветовать Гулямова Мактуба Камаловна, я случайно узнала о ней информацию на сайте https://doc.online/uz/doctor/tashkent/maktuba-gulyamova и решила записать отца на консультацию, очень довольная осталась так как проблема ушла, которая была несколько лет, ни один врач так и не сумел помочь, а Мактуба Камаловна назначение сделала такое, после которого легче стало.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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