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nekit1984 Гость RZN.info Сообщения: 57 Зарегистрирован: 24 июл 2015, 13:40 клиника Цитата Сообщение nekit1984 » 02 апр 2020, 18:33 недавно узнал про очень хорошую клинику https://avaclinic.ru ] у них достаточно адекватные цены, современные оборудование и внимательные, профессиональные врачи которые не пытаются выкачать из вас деньги на каждом шагу и при каждом анализе, сейчас это ещё более актуально из-за коронавируса. Вернуться к началу

staspavlov777 Гость RZN.info Сообщения: 80 Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54 Откуда: Россия, Рязань Re: клиника Цитата Сообщение staspavlov777 » Вчера, 23:47 Если вы ищите не невролога, я могу вам посоветовать Гулямова Мактуба Камаловна, я случайно узнала о ней информацию на сайте https://doc.online/uz/doctor/tashkent/maktuba-gulyamova и решила записать отца на консультацию, очень довольная осталась так как проблема ушла, которая была несколько лет, ни один врач так и не сумел помочь, а Мактуба Камаловна назначение сделала такое, после которого легче стало. Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:) Вернуться к началу

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