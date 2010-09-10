Строительное оборудование
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Строительное оборудование
Я на своем предприятии использую только качественное оборудование, от компании Диам Алмаз, вот тут https://diam-almaz.ru/vse-dlja-sklada/podemniki/nozhnichnye/ выбрал ножничные подъемники. Цены у компании оптимальные, в случае необходимости выдают рассрочку. Так же в Москве у них есть свой склад-магазин по адресу 2-ой проезд Перова Поля, д. 9, стр.4, этаж 1, ком 8
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