Строительное оборудование

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Строительное оборудование

Сообщение РусланР » Вчера, 23:23

Я на своем предприятии использую только качественное оборудование, от компании Диам Алмаз, вот тут https://diam-almaz.ru/vse-dlja-sklada/podemniki/nozhnichnye/ выбрал ножничные подъемники. Цены у компании оптимальные, в случае необходимости выдают рассрочку. Так же в Москве у них есть свой склад-магазин по адресу 2-ой проезд Перова Поля, д. 9, стр.4, этаж 1, ком 8
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Частное строительство»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей