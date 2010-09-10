Охрана квартир

Линки на интересные ресурсы, страницы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
parma
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Охрана квартир

Сообщение parma » Сегодня, 13:27

Долго выбирали между различными охранными фирмами, в итоге остановились на https://ohorona.info/home/. Квартира на обслуживании с прошлого года, организовали все на высшем уровне- профессионально и оперативно. Программа очень простая в использовании. Рекомендуем )
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Ссылки»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей