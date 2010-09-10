Как сделать личный кабинет в БК зеркале?

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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Как сделать личный кабинет в БК зеркале?

Сообщение Аскольд » 03 апр 2020, 20:44

Скажите пожалуйста, кто из вас знает, можно ли сделать на какой-нибудь букмекерской конторе личный кабинет, дабы проще было следить за всеми своими ходами и выводами денежных финансов?
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ЯВиферон
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 19:33

Re: Как сделать личный кабинет в БК зеркале?

Сообщение ЯВиферон » Вчера, 20:43

Добрый вечер, ну я занимаюсь ставками, довольно давно) И хочу дать совет, где есть быстрый и простой способ создания личного кабинета БК Леон для начинающих :)
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