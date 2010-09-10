Хочу самолёт с медицинскими масками в Рязань.
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
- bublik1987
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1108
- Зарегистрирован: 22 июн 2010, 09:32
Хочу самолёт с медицинскими масками в Рязань.
Господин Путин В.В., отправьте нам в Рязань самолёт со средствами защиты после Сербии. Нам поменьше надо чем им, но тоже надо. У нас их нет.
Не путайте огуречный рассол с солнечным затмением - это разные вещи!
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей