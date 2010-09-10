Хочу самолёт с медицинскими масками в Рязань.

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
bublik1987
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 22 июн 2010, 09:32

Хочу самолёт с медицинскими масками в Рязань.

Сообщение bublik1987 » Сегодня, 10:35

Господин Путин В.В., отправьте нам в Рязань самолёт со средствами защиты после Сербии. Нам поменьше надо чем им, но тоже надо. У нас их нет.
Не путайте огуречный рассол с солнечным затмением - это разные вещи!
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей