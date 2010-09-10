Сообщение bublik1987 » Сегодня, 10:35

Господин Путин В.В., отправьте нам в Рязань самолёт со средствами защиты после Сербии. Нам поменьше надо чем им, но тоже надо. У нас их нет.

Не путайте огуречный рассол с солнечным затмением - это разные вещи!