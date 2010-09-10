Закон о продаже украинской земли на русском языке. Тот самый.

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KonstantinS
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 авг 2013, 15:10

Закон о продаже украинской земли на русском языке. Тот самый.

Сообщение KonstantinS » Сегодня, 11:54

Закон о продаже черноземов Украины.
http://uazakon.ru/zakon-o-prodazhe-ukr-zemli.html
Самостийно продать свою землю, надо быть истино самостийным.
Бандера все-таки пришел. Или настал.)))
Украину распродают за бесценок. Правда с октября.
Тут осталось то.
Гектар на Украине-интереснее, чем гектар на Дальнем Востоке.
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