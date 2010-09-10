Сообщение KonstantinS » Сегодня, 11:54

Закон о продаже черноземов Украины.Самостийно продать свою землю, надо быть истино самостийным.Бандера все-таки пришел. Или настал.)))Украину распродают за бесценок. Правда с октября.Тут осталось то.Гектар на Украине-интереснее, чем гектар на Дальнем Востоке.