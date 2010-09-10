Закон о продаже украинской земли на русском языке. Тот самый.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 авг 2013, 15:10
Закон о продаже украинской земли на русском языке. Тот самый.
Закон о продаже черноземов Украины.
http://uazakon.ru/zakon-o-prodazhe-ukr-zemli.html
Самостийно продать свою землю, надо быть истино самостийным.
Бандера все-таки пришел. Или настал.)))
Украину распродают за бесценок. Правда с октября.
Тут осталось то.
Гектар на Украине-интереснее, чем гектар на Дальнем Востоке.
http://uazakon.ru/zakon-o-prodazhe-ukr-zemli.html
Самостийно продать свою землю, надо быть истино самостийным.
Бандера все-таки пришел. Или настал.)))
Украину распродают за бесценок. Правда с октября.
Тут осталось то.
Гектар на Украине-интереснее, чем гектар на Дальнем Востоке.
Re: Закон о продаже украинской земли на русском языке. Тот самый.
Разве в России сельскохозяйственную землю не продают? И это пошло на пользу российской глубинке: сейчас, когда едешь по сельской дороге, замучаешься с обгонами и встречными разъездами с тяжёлой сельскохозяйственной техникой. Работает земля! Отчасти потому, что те, кому свои паи не нужны, просто продали их, а кто намерен на земле работать - соответственно, их выкупил.
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