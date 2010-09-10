Сообщение АЛСНщик » Вчера, 08:44

Разве в России сельскохозяйственную землю не продают? И это пошло на пользу российской глубинке: сейчас, когда едешь по сельской дороге, замучаешься с обгонами и встречными разъездами с тяжёлой сельскохозяйственной техникой. Работает земля! Отчасти потому, что те, кому свои паи не нужны, просто продали их, а кто намерен на земле работать - соответственно, их выкупил.