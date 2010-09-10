Сообщение АЛСНщик » 35 минут назад

Будет нормальный цивилизованный рынок и успешное развитие сельского хозяйства. Можно подумать, в промышленности каждый сам на себя работаетЧто на заводах, что на фермах основной тип работника - это наёмный работник. Слова "батрачить" и "паны" - не более чем политическая демагогия. Не устраивает уровень зарплаты или, к примеру, условия труда - не нанимайся на данное предприятие. Заниматься инициативной организаторской деятельностью в области материального производства, в т.ч. на селе - удел немногих. Удел тех, кто на это способен. Ну и пусть они землю покупают.