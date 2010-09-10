Закон о продаже украинской земли на русском языке. Тот самый.
Обсуждение мировых новостей, событий и происшествий.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 авг 2013, 15:10
Закон о продаже украинской земли на русском языке. Тот самый.
Закон о продаже черноземов Украины.
http://uazakon.ru/zakon-o-prodazhe-ukr-zemli.html
Самостийно продать свою землю, надо быть истино самостийным.
Бандера все-таки пришел. Или настал.)))
Украину распродают за бесценок. Правда с октября.
Тут осталось то.
Гектар на Украине-интереснее, чем гектар на Дальнем Востоке.
http://uazakon.ru/zakon-o-prodazhe-ukr-zemli.html
Самостийно продать свою землю, надо быть истино самостийным.
Бандера все-таки пришел. Или настал.)))
Украину распродают за бесценок. Правда с октября.
Тут осталось то.
Гектар на Украине-интереснее, чем гектар на Дальнем Востоке.
Re: Закон о продаже украинской земли на русском языке. Тот самый.
Разве в России сельскохозяйственную землю не продают? И это пошло на пользу российской глубинке: сейчас, когда едешь по сельской дороге, замучаешься с обгонами и встречными разъездами с тяжёлой сельскохозяйственной техникой. Работает земля! Отчасти потому, что те, кому свои паи не нужны, просто продали их, а кто намерен на земле работать - соответственно, их выкупил.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 14 авг 2013, 15:10
Re: Закон о продаже украинской земли на русском языке. Тот самый.
На Украине - лучшие черноземы в мире. Их еще фашист железной дорогой вывозил. И холоп(ц)ам не надо будет по безвизу ездить в Европу батрачить. Проснулся и приступил обрабатывать уже панскую землю. Так уже было.
Так, что настоящего рынка земли не должно быть, ее будут продавать по заниженной цене.
Так, что настоящего рынка земли не должно быть, ее будут продавать по заниженной цене.
Re: Закон о продаже украинской земли на русском языке. Тот самый.
Будет нормальный цивилизованный рынок и успешное развитие сельского хозяйства. Можно подумать, в промышленности каждый сам на себя работает Что на заводах, что на фермах основной тип работника - это наёмный работник. Слова "батрачить" и "паны" - не более чем политическая демагогия. Не устраивает уровень зарплаты или, к примеру, условия труда - не нанимайся на данное предприятие. Заниматься инициативной организаторской деятельностью в области материального производства, в т.ч. на селе - удел немногих. Удел тех, кто на это способен. Ну и пусть они землю покупают.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «События в стране и мире»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя