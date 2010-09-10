Строительство дома

Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Строительство дома

Сообщение Яно4ка » 06 апр 2020, 09:56

Дайте совет с чего лучше строить дом? С каких блоков?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Строительство дома

Сообщение Алексей Кобзарь » Вчера, 23:39

Мы свою дачу строили из газосиликатного евроблока. Брали его на базе компании белкирпич. У них широкий ассортимент данного товара из строительных заводов России и Белоруссии. На все есть сертификат качества и паспорт товара. Доставка осуществляется автотранспортом компании по территории России. Мы брали средней цены 116 рублей за 1 штуку, размером 600*290*200 мм. Куб получился по 333 рубля. Можете уточнить наличие по телефонам +79856436067, +375256067310 или задать другие интересующие вопросы.
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