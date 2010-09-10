Строительство дома
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Строительство дома
Дайте совет с чего лучше строить дом? С каких блоков?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 134
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Строительство дома
Мы свою дачу строили из газосиликатного евроблока. Брали его на базе компании белкирпич. У них широкий ассортимент данного товара из строительных заводов России и Белоруссии. На все есть сертификат качества и паспорт товара. Доставка осуществляется автотранспортом компании по территории России. Мы брали средней цены 116 рублей за 1 штуку, размером 600*290*200 мм. Куб получился по 333 рубля. Можете уточнить наличие по телефонам +79856436067, +375256067310 или задать другие интересующие вопросы.
Re: Строительство дома
Такой размытый вопрос. Нужно учитывать финансовые возможности и особенности использования будущего дома.
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