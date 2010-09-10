Строительство дома

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Строительство дома

Сообщение Яно4ка » 06 апр 2020, 09:56

Дайте совет с чего лучше строить дом? С каких блоков?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 159
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Строительство дома

Сообщение Алексей Кобзарь » 09 апр 2020, 23:39

Мы свою дачу строили из газосиликатного евроблока. Брали его на базе компании белкирпич. У них широкий ассортимент данного товара из строительных заводов России и Белоруссии. На все есть сертификат качества и паспорт товара. Доставка осуществляется автотранспортом компании по территории России. Мы брали средней цены 116 рублей за 1 штуку, размером 600*290*200 мм. Куб получился по 333 рубля. Можете уточнить наличие по телефонам +79856436067, +375256067310 или задать другие интересующие вопросы.
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Строительство дома

Сообщение Maulisa » 10 апр 2020, 04:11

Такой размытый вопрос. Нужно учитывать финансовые возможности и особенности использования будущего дома.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Строительство дома

Сообщение Mukoll » Сегодня, 12:48

Яно4ка писал(а):Дайте совет с чего лучше строить дом? С каких блоков?

Начать стоит с выбора достойной строительной компании, которая и позаботиться обо всем, что связано со стройкой. Иных вариантов я не вижу. Потому что своими силами вы вряд ли осилите такое. Можете посмотреть среди этих вариантов, например. Достойная компания с большим послужным списком, так сказать. И наш дом в том числе делали именно они. По этому, я знаю, что советую :) За такую цену это просто оптимальный выбор, дружище. Задумайтесь!
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