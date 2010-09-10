Сообщение Maulisa » 10 апр 2020, 04:11

Такой размытый вопрос. Нужно учитывать финансовые возможности и особенности использования будущего дома.

Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©