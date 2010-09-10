Строительство дома
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Строительство дома
Дайте совет с чего лучше строить дом? С каких блоков?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 199
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Строительство дома
Мы свою дачу строили из газосиликатного евроблока. Брали его на базе компании белкирпич. У них широкий ассортимент данного товара из строительных заводов России и Белоруссии. На все есть сертификат качества и паспорт товара. Доставка осуществляется автотранспортом компании по территории России. Мы брали средней цены 116 рублей за 1 штуку, размером 600*290*200 мм. Куб получился по 333 рубля. Можете уточнить наличие по телефонам +79856436067, +375256067310 или задать другие интересующие вопросы.
Re: Строительство дома
Такой размытый вопрос. Нужно учитывать финансовые возможности и особенности использования будущего дома.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
Re: Строительство дома
Яно4ка писал(а):Дайте совет с чего лучше строить дом? С каких блоков?
Начать стоит с выбора достойной строительной компании, которая и позаботиться обо всем, что связано со стройкой. Иных вариантов я не вижу. Потому что своими силами вы вряд ли осилите такое. Можете посмотреть среди этих вариантов, например. Достойная компания с большим послужным списком, так сказать. И наш дом в том числе делали именно они. По этому, я знаю, что советую За такую цену это просто оптимальный выбор, дружище. Задумайтесь!
Re: Строительство дома
Материал стен должен быть привязан как к местным стройматериалам (лучше всего подойдет красный кирпич), так и к условиям проживания. Фундамент дома, на мой взгляд, лучше всего выполнить ленточный и сделать там подвал, землю от вырытого под фундамент котлована лучше просыпать таким образом, чтобы образовалась небольшая возвышенность, над которой цоколь был бы на 0,5 м. Обратите внимание на этот проект https://dobrovdome.ru/catalog/as-1619 - по моему он просто идеален...
Re: Строительство дома
Возьмите лучше готовый дом. Меньше проблем будет и дешевле получится
Re: Строительство дома
Мы сами решали, строить или купить готовый. В итоге купили готовый вот здесь http://nefteyugansk.domclick.ru
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