Покупка диплома

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка диплома

Сообщение klonik » Сегодня, 10:58

Добрый день. Я стараюсь не отставать от модной тенденции – у каждого человека должен быть диплом о высшем образовании, при трудоустройстве. Можете проконсультировать по вопросу прямо сейчас, где его можно заказать?
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