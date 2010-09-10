Покупка диплома
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Покупка диплома
Добрый день. Я стараюсь не отставать от модной тенденции – у каждого человека должен быть диплом о высшем образовании, при трудоустройстве. Можете проконсультировать по вопросу прямо сейчас, где его можно заказать?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя