Сообщение klonik » 06 апр 2020, 10:58

Добрый день. Я стараюсь не отставать от модной тенденции – у каждого человека должен быть диплом о высшем образовании, при трудоустройстве. Можете проконсультировать по вопросу прямо сейчас, где его можно заказать?