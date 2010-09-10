Покупка диплома
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Покупка диплома
Добрый день. Я стараюсь не отставать от модной тенденции – у каждого человека должен быть диплом о высшем образовании, при трудоустройстве. Можете проконсультировать по вопросу прямо сейчас, где его можно заказать?
Re: Покупка диплома
klonik писал(а):Добрый день. Я стараюсь не отставать от модной тенденции – у каждого человека должен быть диплом о высшем образовании, при трудоустройстве. Можете проконсультировать по вопросу прямо сейчас, где его можно заказать?
Да, конечно. Могу вам посоветовать ознакомиться с ценовой политикой, а потом уже только кликать мышкой и завершать процедуру оформления заявки на изготовление диплома. Вот тут http://kypit-diplom-vuza.com.ua/diplomy ... ancev.html я покупала диплом для иностранцев, так как приехала в Украину из Белоруссии и решила остаться жить и работать. Не стесняйтесь задавать вопросы, если у вас они возникли по ходу ознакомления с информацией на сайте. Я решила отписаться и поделиться ссылкой потому, что сама была в такой ситуации и не знала, услугами какой надёжной и проверенной компании можно воспользоваться.
Re: Покупка диплома
klonik писал(а):Добрый день. Я стараюсь не отставать от модной тенденции – у каждого человека должен быть диплом о высшем образовании, при трудоустройстве. Можете проконсультировать по вопросу прямо сейчас, где его можно заказать?
Диплом - это не модная тенденция, а необходимость, поскольку без него на нормальную работу вообще устроиться нереально. Я покупала диплом о переподготовке вот тут http://kupit-diplom-ua.com/diplomy/kupi ... odgotovke/ Ребята настоящие профи, все сделали по высшему разряду, от оригинала вообще не отличить, изготовлен на легальном бланке и внесен в реестр.
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