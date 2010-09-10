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klonik Гость RZN.info Сообщения: 27 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Товары для творчества Цитата Сообщение klonik » Сегодня, 14:28 Здравствуйте. Я решила купить по оптовым ценам товары для творчества в интернете и пока только внимательно просматриваю статьи и отзывы о работе разных компаний. Перешла по ссылке https://jbizhu.ru/category/creative-paperclay/ креатив паперклэй нашла недорогой, можно сразу проконсультироваться с менеджером, а потом только покупки оформлять. Вы тоже в интернете просматриваете как минимум несколько разных каталогов с товарами, прежде чем что-то купить? Хотелось бы обсудить с вами этот вопрос и надеюсь, что вы подключитесь к теме беседы прямо сейчас. Вернуться к началу

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