Посоветуйте, чем лучше накрыть бассейн?
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Посоветуйте, чем лучше накрыть бассейн?
Нужно сделать навес для небольшого бассейна размером 3*4 м. Какая форма навеса и какие материалы лучше на ваш взгляд? Предполагаю, что рациональнее использовать поликарбонат, но можно посмотреть в сторону других материалов. Посоветуйте, пожалуйста, что будет наиболее оптимальным?
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частное строительство»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя