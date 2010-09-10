Посоветуйте, чем лучше накрыть бассейн?

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Norikon
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 23:05

Посоветуйте, чем лучше накрыть бассейн?

Сообщение Norikon » 44 минуты назад

Нужно сделать навес для небольшого бассейна размером 3*4 м. Какая форма навеса и какие материалы лучше на ваш взгляд? Предполагаю, что рациональнее использовать поликарбонат, но можно посмотреть в сторону других материалов. Посоветуйте, пожалуйста, что будет наиболее оптимальным?
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась :lol:
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