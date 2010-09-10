Посоветуйте, чем лучше накрыть бассейн?

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Norikon
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 23:05

Посоветуйте, чем лучше накрыть бассейн?

Сообщение Norikon » 08 апр 2020, 04:13

Нужно сделать навес для небольшого бассейна размером 3*4 м. Какая форма навеса и какие материалы лучше на ваш взгляд? Предполагаю, что рациональнее использовать поликарбонат, но можно посмотреть в сторону других материалов. Посоветуйте, пожалуйста, что будет наиболее оптимальным?
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась :lol:
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: Посоветуйте, чем лучше накрыть бассейн?

Сообщение Maulisa » Сегодня, 04:06

Слишком мало данных для развернутого ответа по сути.
Какой формы ваш бассейн (овальный или прямоугольный)?
Сколько времени в году вы планируете его использовать?
Ведь если планируется использование только в теплое время года, то можно ограничиться обычным навесом, а если он с подогревом и планируется к использованию круглогодично, то есть смысл сделать купол.
Ну и бюджет тоже имеет огромное значение. Смело можно порекомендовать этот поликарбронат https://www.sunmodul.ru/polikarbonat/monolitnyy/15-mm/ - толщина 15 мм., класс люкс. Т.е. безусловно отличный материал, но потянете ли вы его финансово?
Определяйтесь с желаниями и финансовыми возможностями, тогда веротяно получите более конкретные ответы.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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