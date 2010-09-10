Посоветуйте, чем лучше накрыть бассейн?
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Посоветуйте, чем лучше накрыть бассейн?
Нужно сделать навес для небольшого бассейна размером 3*4 м. Какая форма навеса и какие материалы лучше на ваш взгляд? Предполагаю, что рациональнее использовать поликарбонат, но можно посмотреть в сторону других материалов. Посоветуйте, пожалуйста, что будет наиболее оптимальным?
Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Так и получилось: толк вышел, бестолочь осталась
Re: Посоветуйте, чем лучше накрыть бассейн?
Слишком мало данных для развернутого ответа по сути.
Какой формы ваш бассейн (овальный или прямоугольный)?
Сколько времени в году вы планируете его использовать?
Ведь если планируется использование только в теплое время года, то можно ограничиться обычным навесом, а если он с подогревом и планируется к использованию круглогодично, то есть смысл сделать купол.
Ну и бюджет тоже имеет огромное значение. Смело можно порекомендовать этот поликарбронат https://www.sunmodul.ru/polikarbonat/monolitnyy/15-mm/ - толщина 15 мм., класс люкс. Т.е. безусловно отличный материал, но потянете ли вы его финансово?
Определяйтесь с желаниями и финансовыми возможностями, тогда веротяно получите более конкретные ответы.
Какой формы ваш бассейн (овальный или прямоугольный)?
Сколько времени в году вы планируете его использовать?
Ведь если планируется использование только в теплое время года, то можно ограничиться обычным навесом, а если он с подогревом и планируется к использованию круглогодично, то есть смысл сделать купол.
Ну и бюджет тоже имеет огромное значение. Смело можно порекомендовать этот поликарбронат https://www.sunmodul.ru/polikarbonat/monolitnyy/15-mm/ - толщина 15 мм., класс люкс. Т.е. безусловно отличный материал, но потянете ли вы его финансово?
Определяйтесь с желаниями и финансовыми возможностями, тогда веротяно получите более конкретные ответы.
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- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Посоветуйте, чем лучше накрыть бассейн?
А если купить готовое покрывало? Разве - это не лучший выход?
Re: Посоветуйте, чем лучше накрыть бассейн?
Можно выбрать и заказать покрывало любого размера https://poolstroi.ru/pokryvala-dlya-basseynov/ , это совсем не проблема.
И не нужно ничего выдумывать. Я выбрала покрывало конкретно под размер бассейна, отлично защищает от попадания мусора, пыли и дождя.
И не нужно ничего выдумывать. Я выбрала покрывало конкретно под размер бассейна, отлично защищает от попадания мусора, пыли и дождя.
4 сообщения • Страница 1 из 1
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