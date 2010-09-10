Сообщение Norikon » 08 апр 2020, 04:13

Нужно сделать навес для небольшого бассейна размером 3*4 м. Какая форма навеса и какие материалы лучше на ваш взгляд? Предполагаю, что рациональнее использовать поликарбонат, но можно посмотреть в сторону других материалов. Посоветуйте, пожалуйста, что будет наиболее оптимальным?