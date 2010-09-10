Новый ежедневник

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Новый ежедневник

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 09:36

Я работаю мастером маникюра и хочу заказать себе ежедневник. Только нужно, чтобы его разграничили так как мне нужно. Кто-то таким вообще занимается или они все делаются по шаблону?
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