Новый ежедневник
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Новый ежедневник
Я работаю мастером маникюра и хочу заказать себе ежедневник. Только нужно, чтобы его разграничили так как мне нужно. Кто-то таким вообще занимается или они все делаются по шаблону?
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