Новый ежедневник
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Новый ежедневник
Я работаю мастером маникюра и хочу заказать себе ежедневник. Только нужно, чтобы его разграничили так как мне нужно. Кто-то таким вообще занимается или они все делаются по шаблону?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 133
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Новый ежедневник
Я тоже не смог найти в магазинах такой ежедневник, чтобы было удобно для меня разграничен, они все стандартные с разрывов во времени час, а мне нужно два-три. Этот вопрос решаемый, ты можешь заказать себе датированный ежедневник в компании Вольф. Они учитывают все пожелания и делают внутреннюю печать как нужно именно тебе, а еще ты можешь и внешнюю обложку выбрать.
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