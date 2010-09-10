Сообщение Наташа Швец » 08 апр 2020, 09:36

Я работаю мастером маникюра и хочу заказать себе ежедневник. Только нужно, чтобы его разграничили так как мне нужно. Кто-то таким вообще занимается или они все делаются по шаблону?