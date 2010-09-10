Новый ежедневник

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Новый ежедневник

Сообщение Наташа Швец » 08 апр 2020, 09:36

Я работаю мастером маникюра и хочу заказать себе ежедневник. Только нужно, чтобы его разграничили так как мне нужно. Кто-то таким вообще занимается или они все делаются по шаблону?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Новый ежедневник

Сообщение Алексей Кобзарь » 08 апр 2020, 11:52

Я тоже не смог найти в магазинах такой ежедневник, чтобы было удобно для меня разграничен, они все стандартные с разрывов во времени час, а мне нужно два-три. Этот вопрос решаемый, ты можешь заказать себе датированный ежедневник в компании Вольф. Они учитывают все пожелания и делают внутреннюю печать как нужно именно тебе, а еще ты можешь и внешнюю обложку выбрать.
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Новый ежедневник

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 13:38

так ведите учет онлайн, зачем еще эта писанина нужна??
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