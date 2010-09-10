Новый ежедневник
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 268
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Новый ежедневник
Я работаю мастером маникюра и хочу заказать себе ежедневник. Только нужно, чтобы его разграничили так как мне нужно. Кто-то таким вообще занимается или они все делаются по шаблону?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Новый ежедневник
Я тоже не смог найти в магазинах такой ежедневник, чтобы было удобно для меня разграничен, они все стандартные с разрывов во времени час, а мне нужно два-три. Этот вопрос решаемый, ты можешь заказать себе датированный ежедневник в компании Вольф. Они учитывают все пожелания и делают внутреннюю печать как нужно именно тебе, а еще ты можешь и внешнюю обложку выбрать.
Re: Новый ежедневник
так ведите учет онлайн, зачем еще эта писанина нужна??
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Новый ежедневник
как по мне лучше покупать в магазинах с канцтоварами, там много может быть выбора
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: Новый ежедневник
Я тут заказала новые ежедневники себе и свои подругам https://omnigifts.ru/catalog/ezhednevniki/ezhenedelniki. Там хороший ассортимент и выбор. Можно найти классные варианты, которые будут помогать вам записывать свои планы.
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