Новый ежедневник

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 268
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Новый ежедневник

Сообщение Наташа Швец » 08 апр 2020, 09:36

Я работаю мастером маникюра и хочу заказать себе ежедневник. Только нужно, чтобы его разграничили так как мне нужно. Кто-то таким вообще занимается или они все делаются по шаблону?
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 401
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Новый ежедневник

Сообщение Алексей Кобзарь » 08 апр 2020, 11:52

Я тоже не смог найти в магазинах такой ежедневник, чтобы было удобно для меня разграничен, они все стандартные с разрывов во времени час, а мне нужно два-три. Этот вопрос решаемый, ты можешь заказать себе датированный ежедневник в компании Вольф. Они учитывают все пожелания и делают внутреннюю печать как нужно именно тебе, а еще ты можешь и внешнюю обложку выбрать.
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Новый ежедневник

Сообщение Kirill23 » 07 май 2020, 13:38

так ведите учет онлайн, зачем еще эта писанина нужна??
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Новый ежедневник

Сообщение Надежда 79 » Сегодня, 18:38

как по мне лучше покупать в магазинах с канцтоварами, там много может быть выбора
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: Новый ежедневник

Сообщение irinakotova » Сегодня, 20:53

Я тут заказала новые ежедневники себе и свои подругам https://omnigifts.ru/catalog/ezhednevniki/ezhenedelniki. Там хороший ассортимент и выбор. Можно найти классные варианты, которые будут помогать вам записывать свои планы.
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