Сообщение Holly » 41 минуту назад

Всем привет! А расскажите, где вы покупаете мебель? Меня в частности кухни интересуют. А то сколько смотрю у нас по магазинам - все низкосортное такое, а я хотела бы кухню из массива ольхи или ореха