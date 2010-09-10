Кухня
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Кухня
Всем привет! А расскажите, где вы покупаете мебель? Меня в частности кухни интересуют. А то сколько смотрю у нас по магазинам - все низкосортное такое, а я хотела бы кухню из массива ольхи или ореха
Re: Кухня
Не думаю, что вам будет просто найти кухни из массива. Сами ведь понимаете, что такие материалы стоят дороже, чем ДСП, например, а значит, что и конечная цена такой кухни будет выше, а спрос, значит - ниже. Вот производители и не торопятся такое выпускать. Хотя вы можете посмотреть кухни из ольхи от зарубежных фабрик: http://mebel-toros.ru/kuhni-iz-olhi/
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