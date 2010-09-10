Кухня

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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Кухня

Сообщение Holly » 41 минуту назад

Всем привет! А расскажите, где вы покупаете мебель? Меня в частности кухни интересуют. А то сколько смотрю у нас по магазинам - все низкосортное такое, а я хотела бы кухню из массива ольхи или ореха
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Кухня

Сообщение Хойя » 6 минут назад

Не думаю, что вам будет просто найти кухни из массива. Сами ведь понимаете, что такие материалы стоят дороже, чем ДСП, например, а значит, что и конечная цена такой кухни будет выше, а спрос, значит - ниже. Вот производители и не торопятся такое выпускать. Хотя вы можете посмотреть кухни из ольхи от зарубежных фабрик: http://mebel-toros.ru/kuhni-iz-olhi/
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