Сообщение Raduznaya » Сегодня, 16:24

Ну так а что вы хотели? Конечно, мебель из массива значительно дороже дешевых древесных плит, ну так у нее и качество то какое! На всю жизнь хватит. Ну а про экологичность даже и говорить нечего - тут и так все понятно