Кухня
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Кухня
Всем привет! А расскажите, где вы покупаете мебель? Меня в частности кухни интересуют. А то сколько смотрю у нас по магазинам - все низкосортное такое, а я хотела бы кухню из массива ольхи или ореха
Re: Кухня
Не думаю, что вам будет просто найти кухни из массива. Сами ведь понимаете, что такие материалы стоят дороже, чем ДСП, например, а значит, что и конечная цена такой кухни будет выше, а спрос, значит - ниже. Вот производители и не торопятся такое выпускать. Хотя вы можете посмотреть кухни из ольхи от зарубежных фабрик: http://mebel-toros.ru/kuhni-iz-olhi/
Re: Кухня
Ну так а что вы хотели? Конечно, мебель из массива значительно дороже дешевых древесных плит, ну так у нее и качество то какое! На всю жизнь хватит. Ну а про экологичность даже и говорить нечего - тут и так все понятно
Re: Кухня
Ой, вообще не понимаю кто покупает мебель из ДСП и тому подобных материалов. там же яд сплошной - представляете, всю жизнь этим дышать!? Нет уж, нет уж! Я лучше заплачу больше, зато куплю качественную мебель - здоровье дороже
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