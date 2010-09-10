Сообщение Maulisa » Сегодня, 04:16

Пантерка, рада, что вам финансы позволяют покупать качественную мебель. Но реалии таковы, что большинство населения этого себе позволить не могут. Поэтому покупают то, что доступно по средствам.

Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©