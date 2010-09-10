Гостиница

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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Гостиница

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 20:25

Здравствуйте. Хотела посоветоваться на счет гостиницы. Дело в том, что у меня свой бизнес - небольшой отель. Планирую там ремонт делать, вот и продумываю все мелочи, которые хотела бы исправить. И никак не могу решить - стоит или нет покупать электронные замки для дверей гостиниц: https://tinyurl.com/tfqg8ks Просто меня что смущает - стоят они не дешево, а какая в них практическая польза? Кто может ответить?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Гостиница

Сообщение Пантерка » Сегодня, 20:59

Главная их польза в том, что они надежные и долговечные. С механическими ведь как - каждый кто заезжает в номер, крутит ключ в разную сторону - вот эти замки и ломаются быстро. А с электронным такого не будет
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Гостиница

Сообщение Holly » Сегодня, 21:10

А я хотела бы напомнить, что такие замки отключают свет и все электроприборы в пустом номере, а это значит, что экономия на электричестве будет просто огромная. Так что сплошная выгода в итоге
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Гостиница

Сообщение Хойя » Сегодня, 21:23

Мне кажется, что для любого отельера в приоритете должна быть безопасность гостей и их имущества, а эти замки самые надежные, так что нельзя на них экономить
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