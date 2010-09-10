Гостиница
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Гостиница
Здравствуйте. Хотела посоветоваться на счет гостиницы. Дело в том, что у меня свой бизнес - небольшой отель. Планирую там ремонт делать, вот и продумываю все мелочи, которые хотела бы исправить. И никак не могу решить - стоит или нет покупать электронные замки для дверей гостиниц: https://tinyurl.com/tfqg8ks Просто меня что смущает - стоят они не дешево, а какая в них практическая польза? Кто может ответить?
Re: Гостиница
Главная их польза в том, что они надежные и долговечные. С механическими ведь как - каждый кто заезжает в номер, крутит ключ в разную сторону - вот эти замки и ломаются быстро. А с электронным такого не будет
Re: Гостиница
А я хотела бы напомнить, что такие замки отключают свет и все электроприборы в пустом номере, а это значит, что экономия на электричестве будет просто огромная. Так что сплошная выгода в итоге
Re: Гостиница
Мне кажется, что для любого отельера в приоритете должна быть безопасность гостей и их имущества, а эти замки самые надежные, так что нельзя на них экономить
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