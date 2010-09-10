Сообщение Пантерка » Сегодня, 20:59

Главная их польза в том, что они надежные и долговечные. С механическими ведь как - каждый кто заезжает в номер, крутит ключ в разную сторону - вот эти замки и ломаются быстро. А с электронным такого не будет