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TanyaLoy Гость RZN.info Сообщения: 27 Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05 Re: Бенгальская кошка Цитата Сообщение TanyaLoy » 55 минут назад karina_bogdanova писал(а): Всем привет! У кого есть бенгальская кошка? Что можете сказать об этой породе?



О, знакомо, у меня бенгальская кошка, очень красивая порода, шикарный леопардовый окрас и довольно-таки крупное телосложение. Однако, замечу, что корни этой породы все-таки дикие, это проявляется и в характере, хотя наша Эльза бывает и очень ласковой и доброй. Вот тут О, знакомо, у меня бенгальская кошка, очень красивая порода, шикарный леопардовый окрас и довольно-таки крупное телосложение. Однако, замечу, что корни этой породы все-таки дикие, это проявляется и в характере, хотя наша Эльза бывает и очень ласковой и доброй. Вот тут https://catmolly.com/bengalskaya-koshka/ по поводу бенгальской породы сможете узнать больше информации, почитайте. Вернуться к началу

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