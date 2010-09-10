Бенгальская кошка

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Бенгальская кошка

Сообщение karina_bogdanova » 09 апр 2020, 04:06

Всем привет! У кого есть бенгальская кошка? Что можете сказать об этой породе?
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Бенгальская кошка

Сообщение TanyaLoy » 09 апр 2020, 04:43

karina_bogdanova писал(а):Всем привет! У кого есть бенгальская кошка? Что можете сказать об этой породе?


О, знакомо, у меня бенгальская кошка, очень красивая порода, шикарный леопардовый окрас и довольно-таки крупное телосложение. Однако, замечу, что корни этой породы все-таки дикие, это проявляется и в характере, хотя наша Эльза бывает и очень ласковой и доброй. Вот тут https://catmolly.com/bengalskaya-koshka/ по поводу бенгальской породы сможете узнать больше информации, почитайте.
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