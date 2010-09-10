Бенгальская кошка

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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Бенгальская кошка

Сообщение karina_bogdanova » 09 апр 2020, 04:06

Всем привет! У кого есть бенгальская кошка? Что можете сказать об этой породе?
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Бенгальская кошка

Сообщение TanyaLoy » 09 апр 2020, 04:43

karina_bogdanova писал(а):Всем привет! У кого есть бенгальская кошка? Что можете сказать об этой породе?


О, знакомо, у меня бенгальская кошка, очень красивая порода, шикарный леопардовый окрас и довольно-таки крупное телосложение. Однако, замечу, что корни этой породы все-таки дикие, это проявляется и в характере, хотя наша Эльза бывает и очень ласковой и доброй. Вот тут https://catmolly.com/bengalskaya-koshka/ по поводу бенгальской породы сможете узнать больше информации, почитайте.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 438
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Бенгальская кошка

Сообщение Алексей Кобзарь » 03 фев 2021, 12:19

У моего кота было подозрение что-то не так он плохо и мы вызвали ветеринара на дому вот тут https://veterinar-na-domu.ru/uzi-dlya-koshek/ приехали специалисты и провели анализы и сделали узи цены приемлемые и быстро приедут и помогут вашему питомцу.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 294
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Бенгальская кошка

Сообщение staspavlov777 » Вчера, 23:25

У меня сначала появилось желание завести кошку, но потом мне показалось что это как-то скучно и однотипно. Чуть позже, я наткнулся на статью - https://znanie-svet.ru/yashcheritsy-dlya-domashnego-soderzhaniya/ где идет речь о том какие есть виды ящериц для домашнего содержания. И загорелся этим желанием, теперь у меня дома есть зеленый василиск. Так что обратите внимание на эту идею.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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