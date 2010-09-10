Ответы на ДЗ

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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Ответы на ДЗ

Сообщение VasiLissa » 10 апр 2020, 14:40

Где взять правильные ответы на домашние задания по 3 классу?
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Ответы на ДЗ

Сообщение Наташа Швец » Сегодня, 15:24

Я когда делаю уроки со своим сыном, часто смотрю ответы на домашнее задание в онлайн решебнике за 3 класс на сайте - https://resheba.net/gdz/3-klass. Там есть книги по русскому, белорусскому и английскому языках, с последним у нас проблемы, у меня сын явно не полиглот) Все решебники соответствуют школьной программе и номера заданий из книги совпадаю, да и задачки решены понятным языком, не скажешь, что списанные.
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