Ответы на ДЗ
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Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Ответы на ДЗ
Где взять правильные ответы на домашние задания по 3 классу?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Ответы на ДЗ
Я когда делаю уроки со своим сыном, часто смотрю ответы на домашнее задание в онлайн решебнике за 3 класс на сайте - https://resheba.net/gdz/3-klass. Там есть книги по русскому, белорусскому и английскому языках, с последним у нас проблемы, у меня сын явно не полиглот) Все решебники соответствуют школьной программе и номера заданий из книги совпадаю, да и задачки решены понятным языком, не скажешь, что списанные.
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