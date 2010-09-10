Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 11 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Под напряжением смотреть онлайн (HD) 2020 Du2Z Цитата Сообщение compnecsyre » 45 минут назад







.





Смотреть ЗДЕСЬ ---->>>







Клинический психолог Андрей Высоков (Сергей Астахов) помогает в раскрытии дела о серии убийств, произошедших в небольшом приморском городе. Герой обладает уникальным навыком, который позволяет ему не только понять логику преступника, но и «вжиться в роль маньяка». Именно эта способность дает героям возможность узнать, как именно мыслит убийца. Главный герой убежден, что любая, даже самая искалеченная и нездоровая психика имеет логику. Вместе со следователем Ириной Шумской (Нина Гогаева) он пытается понять ход мыслей маньяка, его мотивацию и предотвратить следующее преступление.



.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.







.

8YXNyhBz Под напряжением смотреть онлайн HD фильм Fotsa61

uARe7 Под напряжением смотреть онлайн 2020 в хорошем качестве dTkOT

fZReg Под напряжением смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 qYgLP

uCgx5S Под напряжением смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеeUiauCy

Под напряжением новые фильмы 2020 года смотреть онлайн 3rux2W

G5ROxL Под напряжением смотреть фильм 2020 онлайн в качестве бесплатно Pb7wUH

Под напряжением смотреть онлайн качество новые фильмы DhZ10

ibhyF Под напряжением фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии cJ04WYM

Под напряжением фильмы 2020 смотреть онлайн лучшие новинки кино msRM9QC

eQwjr Под напряжением смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн tmVbbHQ

Под напряжением 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском VrfeD Под напряжением 2020 (32 серии) детектив смотреть сериал полностью.---->>> Под напряжением Клинический психолог Андрей Высоков (Сергей Астахов) помогает в раскрытии дела о серии убийств, произошедших в небольшом приморском городе. Герой обладает уникальным навыком, который позволяет ему не только понять логику преступника, но и «вжиться в роль маньяка». Именно эта способность дает героям возможность узнать, как именно мыслит убийца. Главный герой убежден, что любая, даже самая искалеченная и нездоровая психика имеет логику. Вместе со следователем Ириной Шумской (Нина Гогаева) он пытается понять ход мыслей маньяка, его мотивацию и предотвратить следующее преступление.8YXNyhBz Под напряжением смотреть онлайн HD фильм Fotsa61uARe7 Под напряжением смотреть онлайн 2020 в хорошем качестве dTkOTfZReg Под напряжением смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 qYgLPuCgx5S Под напряжением смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеeUiauCyПод напряжением новые фильмы 2020 года смотреть онлайн 3rux2WG5ROxL Под напряжением смотреть фильм 2020 онлайн в качестве бесплатно Pb7wUHПод напряжением смотреть онлайн качество новые фильмы DhZ10ibhyF Под напряжением фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии cJ04WYMПод напряжением фильмы 2020 смотреть онлайн лучшие новинки кино msRM9QCeQwjr Под напряжением смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн tmVbbHQПод напряжением 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском VrfeD Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»