Под напряжением смотреть онлайн (HD) 2020 Du2Z
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Под напряжением смотреть онлайн (HD) 2020 Du2Z
Под напряжением 2020 (32 серии) детектив смотреть сериал полностью.
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Клинический психолог Андрей Высоков (Сергей Астахов) помогает в раскрытии дела о серии убийств, произошедших в небольшом приморском городе. Герой обладает уникальным навыком, который позволяет ему не только понять логику преступника, но и «вжиться в роль маньяка». Именно эта способность дает героям возможность узнать, как именно мыслит убийца. Главный герой убежден, что любая, даже самая искалеченная и нездоровая психика имеет логику. Вместе со следователем Ириной Шумской (Нина Гогаева) он пытается понять ход мыслей маньяка, его мотивацию и предотвратить следующее преступление.
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Клинический психолог Андрей Высоков (Сергей Астахов) помогает в раскрытии дела о серии убийств, произошедших в небольшом приморском городе. Герой обладает уникальным навыком, который позволяет ему не только понять логику преступника, но и «вжиться в роль маньяка». Именно эта способность дает героям возможность узнать, как именно мыслит убийца. Главный герой убежден, что любая, даже самая искалеченная и нездоровая психика имеет логику. Вместе со следователем Ириной Шумской (Нина Гогаева) он пытается понять ход мыслей маньяка, его мотивацию и предотвратить следующее преступление.
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