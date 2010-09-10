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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 11 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 У каждого своя ложь смотреть онлайн (HD) 2020 7WxOm Цитата Сообщение compnecsyre » 31 минуту назад







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Лиза Лапшина – талантливый врач-гинеколог. Она очень любит детей, но не может их иметь из-за врожденной болезни сердца. По этой же причине главврач больницы не решается назначать ее на руководящую должность, ведь стресс и большая нагрузка могут не лучшим образом повлиять на ее здоровье. Главная конкурентка Лизы всячески пытается устранить ее со своего пути, но все же должность достается Лапшиной. В общем, Лиза не жалуется на жизнь: на работе все прекрасно, у мужа Алексея бизнес идет в гору.

Марта Дали — актриса. Она молода, красива и грезит о карьере кинозвезды. Роли, кастинги и съемки — вот и все, что пока ее интересует.

Однажды Лиза получает ужасную весть: машину ее мужа, на которой он отправился в командировку, нашли в реке, а его тела так и не обнаружили. После этого судьбы двух женщин удивительным образом пересекаются — и ничего в жизни каждой из них уже не будет как прежде.





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У каждого своя ложь 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском djdNXl У каждого своя ложь (2020) 12 серий смотреть онлайн - детектив---->>> У каждого своя ложь Лиза Лапшина – талантливый врач-гинеколог. Она очень любит детей, но не может их иметь из-за врожденной болезни сердца. По этой же причине главврач больницы не решается назначать ее на руководящую должность, ведь стресс и большая нагрузка могут не лучшим образом повлиять на ее здоровье. Главная конкурентка Лизы всячески пытается устранить ее со своего пути, но все же должность достается Лапшиной. В общем, Лиза не жалуется на жизнь: на работе все прекрасно, у мужа Алексея бизнес идет в гору.Марта Дали — актриса. Она молода, красива и грезит о карьере кинозвезды. Роли, кастинги и съемки — вот и все, что пока ее интересует.Однажды Лиза получает ужасную весть: машину ее мужа, на которой он отправился в командировку, нашли в реке, а его тела так и не обнаружили. После этого судьбы двух женщин удивительным образом пересекаются — и ничего в жизни каждой из них уже не будет как прежде.1Xl9m1q4 У каждого своя ложь смотреть онлайн HD фильм It9TQSN6sSj5 У каждого своя ложь смотреть онлайн 2020 в хорошем качестве SpGx3BHWBqNW У каждого своя ложь смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 NPV12mVGD1IOwU У каждого своя ложь смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеHZfSDUУ каждого своя ложь новые фильмы 2020 года смотреть онлайн dkrYFZ5vwk8li У каждого своя ложь смотреть фильм 2020 онлайн в качестве бесплатно pesrlvYУ каждого своя ложь смотреть онлайн качество новые фильмы ACxlBDiBXbn У каждого своя ложь фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии 4zX22EpУ каждого своя ложь фильмы 2020 смотреть онлайн лучшие новинки кино PK3R7oTOC5g У каждого своя ложь смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн FbxQ6rhУ каждого своя ложь 2020 смотреть онлайн полный фильм на русском djdNXl Вернуться к началу

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