Выбор сварки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Выбор сварки

Сообщение Наташа Швец » 14 апр 2020, 09:45

Все привет, мой муж сварщик, хочу на др подарить ему новую сварку. Скажите, как выбрать стоящий аппарат, чтобы долго работал?
Вернуться к началу
Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Выбор сварки

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 11:37

Конечно, это крутой подарок и твоему мужу точно он понравится, но только если ты грамотно его выберешь. Советую тебе брать только TIG сварог это хорошая фирма, которая изготавливает качественную технику. Такая сварка точно долго прослужит твоему мужу. Кстати, доставка по РФ у них абсолютно бесплатная и дают гарантию от производителя 5 лет.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей