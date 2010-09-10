Выбор сварки
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Выбор сварки
Все привет, мой муж сварщик, хочу на др подарить ему новую сварку. Скажите, как выбрать стоящий аппарат, чтобы долго работал?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Выбор сварки
Конечно, это крутой подарок и твоему мужу точно он понравится, но только если ты грамотно его выберешь. Советую тебе брать только TIG сварог это хорошая фирма, которая изготавливает качественную технику. Такая сварка точно долго прослужит твоему мужу. Кстати, доставка по РФ у них абсолютно бесплатная и дают гарантию от производителя 5 лет.
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