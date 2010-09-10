Повышение квалификации

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Повышение квалификации

Сообщение Яно4ка » 14 апр 2020, 14:10

Где можно повысить квалификацию специалиста организаций нефтяной промышленности.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Повышение квалификации

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:12

Вы не пробовали поузнавать в специальных обсуждениях по профилю? Наверняка там Вам подкинули бы контакты..
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