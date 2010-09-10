Повышение квалификации
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Повышение квалификации
Где можно повысить квалификацию специалиста организаций нефтяной промышленности.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Повышение квалификации
Вы не пробовали поузнавать в специальных обсуждениях по профилю? Наверняка там Вам подкинули бы контакты..
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 83
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: Повышение квалификации
Да, в сети может и есть данные учреждения, но, где гарантия, что они предоставляют хорошие знания, вы же это не сможете у всех проверить! Я проходила курсы повышения квалификации в МИПО https://inipe.com/povyshenie-kvalifikatsii/ . Обучение было краткосрочное на заочной форме. Можно было и дистанционно учится, но моя фирма выделила для меня время, оформив командировку. Преподаватели понятно преподносили новую и актуальною в данное время информацию по моей специальности. Было что взять во внимание и использовать в работе. По окончанию вручили диплом установленного образца.
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