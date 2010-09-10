Повышение квалификации

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Повышение квалификации

Сообщение Яно4ка » 14 апр 2020, 14:10

Где можно повысить квалификацию специалиста организаций нефтяной промышленности.
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 620
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Повышение квалификации

Сообщение Алексей Кобзарь » 06 май 2020, 10:12

Вы не пробовали поузнавать в специальных обсуждениях по профилю? Наверняка там Вам подкинули бы контакты..
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 424
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: Повышение квалификации

Сообщение Наташа Швец » 06 май 2020, 18:42

Да, в сети может и есть данные учреждения, но, где гарантия, что они предоставляют хорошие знания, вы же это не сможете у всех проверить! Я проходила курсы повышения квалификации в МИПО https://inipe.com/povyshenie-kvalifikatsii/ . Обучение было краткосрочное на заочной форме. Можно было и дистанционно учится, но моя фирма выделила для меня время, оформив командировку. Преподаватели понятно преподносили новую и актуальною в данное время информацию по моей специальности. Было что взять во внимание и использовать в работе. По окончанию вручили диплом установленного образца.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Повышение квалификации

Сообщение gonchar84 » 07 май 2021, 16:34

А с места работы вам не направляют что ли?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Повышение квалификации

Сообщение derigor » 07 май 2021, 16:50

Могу лишь порекомендовать вам обратиться в центр дополнительно профессионального образования СНТА, у них достаточно много направлений и программ для повышения квалификации, так что и необходимое вам, наверное, найдётся. Я сам там сравнительно недавно обучение по семинарам https://www.snta.ru/seminar/ проходил, много полезной и нужной информации узнал.
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Повышение квалификации

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 02:05

А я решила не морочить голову и купить диплом о повышении квалификации. Изготовили на оригинальном бланке и предусмотрели все степени защиты, от оригинала вообще ничем не отличается. В общем, проблем на работе не возникло.
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